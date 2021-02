Rozčarování Gabriely Koukalové: Žila jsem v tom, že člověk by měl říkat pravdu. Fair play je ve sportu, ale ne v životě

Gabriela Koukalová Foto: Teki Shine/TV Prima

„Rozvod bych nikomu nepřála, příjemné to není. Ale nejde o život. Jediná pozitivní věc je, že mi od té doby všichni říkají, že mi to hrozně sluší. Možná si říkají, že jsem asi smutná, tak mě pochválí. Ale já si po rozvodu nemůžu stěžovat,“ shrnula v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. V té době (díl se natáčel v listopadu) si novinku z partnerského života ještě nechávala pro sebe.

Rozvod nebyl to nejtěžší, čím si Gábina v životě prošla. Tím pro ni byl konec profesionální kariéry.

„Ukončit sportovní kariéru bylo asi to nejtěžší, co jsem v životě zažila. Najít se v něčem jiném je pro většinu sportovců velmi těžké,“ uvedla. Rozhodnutí ale nelitovala. „Měla jsem radost, že můžu jít ven a nikdo mě u toho nekontroluje, nikdo se neptá, kdy se vrátím. Byla to najednou obrovská volnost, kterou jsem předtím 26 let neměla,“ popsala Koukalová.

Život mimo závodiště jí však přinesl i rozčarování. Obzvlášť zkušenosti ze šoubyznysu. „Žila jsem v tom, že člověk by měl říkat pravdu. A pak jsem zjistila, že fair play se hraje ve sportu, ale ne v životě. Poslední tři roky se učím. Jsou to krásné roky, ale nejsou jednoduché,“ dodala moderátorka pořadu Showtime. ■