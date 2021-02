Trendu otužování zatím nepropadl: Youtuber Kovy prodělal covid už dvakrát a nyní buduje imunitu běháním

Karel Kovář alias Kovy Super.cz

„Tancovali jsme chvíli před tím, než přišly všechny ty covidové věci a od té doby moc ne. Už jsem se přesunul zase před zrcadlo doma, kde tancuji velmi rád, ale rozhodně ne v záři reflektorů,“ svěřil Super.cz Kovy. My jsme ho potkali na zkoušce v pražském Rudolfinu, kde se připravoval na moderování koncertu České studentské filharmonie A přece se učí! pro Českou televizi.

S uváděním velkých akcí má sice nyní utrum, k tvoření na svůj kanál ale může pokračovat i v době pandemie. „Tím, že jsem ve světě onlinu tak tam se moc nezměnilo a natáčím doma. Co se práce týče, tak mě to nějak nezasáhlo,“ svěřil se youtuber, který si v loňském roce prošel hned dvakrát koronavirem. Poprvé onemocněl na jaře, podruhé mu vyšly pozitivní testy na podzim.

Svou imunitu začal posilovat a pustil se do běhání. Módní otužování ho ale zatím neoslovilo. „Já často běhám podél řeky a jediná možnost, jak bych se mohl otužit je, že bych tam spadnul a pak by to možná začalo. Ke mně ten trend ještě nedošel,“ svěřil se Kovy. „Já doufám, že mám imunitu, snažím se ji posilovat ovocem, cvičením, běháním a jak to jen jde a doufám, že Kovy zůstane bez toho D a nebude to covid,“ dodal vtipně závěrem rozhovoru. ■