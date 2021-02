Bílá, Borhyová, 3v1 i další známé tváře si zahrály v klipu: Ukázaly svoje nejbližší

O5 a Radeček BRA3

V klipu k titulní písni k projektu BRA3 se objevují známé osobnosti se svými blízkými. Tématem písně je bratrství, sesterství, vztahy v rodině, ale i mezi přáteli. Do videoklipu se zapojily známé osobnosti se svými sourozenci a dvojice, které k sobě profesně nebo přátelsky patří. Se svým bratrem se v klipu objeví zpěvačka Lucie Bílá (54), herec Jan Čenský, zahráli si i bratři Neckářové, Homolové nebo Timkovi z kapely No Name, Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, Lucie Borhyová (42) s Reyem Korantengem, kamarádky Martina Pártlová (41), Veronika Arichteva (34) a Nikol Štíbrová (34) a mnoho dalších.

Motivu sourozenectví a přátelství se bude kapela věnovat dlouhodobě, k projektu chystá spoustu dalších aktivit. „Chceme rozvíjet a posilovat rodinné vztahy nejen na úrovni sourozenců, ale taky připomínat hodnotu přátelství. Je to pro nás hodně blízké téma, protože kapela je naše druhá rodina, vždyť spolu hrajeme už pětadvacet let. Díky kapele mám kromě Ondry další tři bráchy,“ říká zpěvák O5 a Radeček Tomáš Polák, jehož bratr Ondřej s ním v kapele hraje.

"Radečci" dlouhodobě pomáhají ohroženým dětem, a tak se spojili s charitativní sbírkou Pomozte dětem. V rámci projektů, které sbírka dlouhodobě podporuje, jsou i programy zabývající se péčí nejen o hendikepované dítě, ale i o zdravého sourozence. „Jejich rodina často musí věnovat veškerou péči, čas i prostředky do péče o postiženého sourozence. Zdravé děti tak trpí hendikepem svých sourozenců, proto jim chceme pomáhat,“ upřesnil Tomáš Polák. ■