Došly mu prachy i trpělivost: Z Muže roku je zase bachař. Život mu komplikuje i to, že kvůli alkoholu přišel o řidičák

Josef Kůrka Super.cz

S Pepou jsme se sešli před jeho staronovým pracovištěm u věznice na Pankráci. "Dolehla na mě krize, pořád jsem to oddaloval, chodil jsem po brigádách, ale pak jsem si řekl, proč ne zrovna tohle, když už jsem to dělal a vím, do čeho jdu. Najít ve vězeňství práci nebyl problém. Dokonce mi pan ředitel sepsal i výjimku na tetování, protože to by dozorce mít neměl," svěřil.

Práci bude mít trochu jinou než před čtyřmi lety. "Předtím jsem byl ve strážní hlídce, což znamená převážení odsouzených a takové věci. Teď budu dozorce na trestu, protože tady jich mají méně. Takže budu dělat něco jiného, ale vím, do čeho jdu," vysvětlil.

Ptali jsme se ho, proč to nezkusil třeba u policie, ale to jsme píchli do vosího hnízda. Pepa s ní má z nepříliš vzdálené doby ne zrovna dobrou zkušenost. "O mně se ví, že policii nemám vůbec rád a v životě bych k nim nešel. Moje poslední zkušenost ostatně byla taková, že jsem přišel o řidičák. Zastavili mě na dálnici a měl jsem pozitivní výsledek na alkohol. Byl to zbytkáč po večírku, normálně jsem se naobědval a sednul jsem do auta až ve tři odpoledne, a stejně jsem nadýchal. Za blbost se platí. Ještěže mi do práce jezdí tramvaj a kousek mám i metro," prozradil.

S kariérou v šoubyznysu se Pepa úplně rozloučit nechce. "Dostal jsem i angažmá v divadle, ale ještě ani jednou jsme nezkoušeli. Jde o hru v hlavní roli s Evou Burešovou (27). Toho se taky vzdát nechci. Uvidíme, co bude dál. Ale teď preferuji stálý příjem a nemůžu nic do budoucna plánovat, protože nikdo neví, jak tohle bude dlouho trvat," uzavřel. ■