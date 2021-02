Třetí nejkrásnější dívka planety myslí na zadní vrátka: Tipněte si, jaký obor tahle kráska studuje

Klára Vavrušková Super.cz

„Mám hlavně distanční výuku, teď by nám měly začínat i praxe. Při mém oboru je to složité,“ prozradila Super.cz Klára. „Studuji dentální hygienu a praxe jsou důležité. Zatím to máme distančně a doufám, že se do školy brzy vrátíme,“ svěřila se nám modelka, která zatím v modelingu sbírá jeden úspěch za druhým.

I tak se rozhodla myslet na zadní vrátka a začala studovat, čemu se v budoucnu bude věnovat naplno, ještě neví. „Je to zatím ve hvězdách, ale obě práce, modeling i zubní hygienu, dělám ráda, tak uvidím, kam mě osud zavane,“ řekla Klára, která se nyní připravuje na světovou soutěž Miss Universe. Kvůli pandemii koronaviru nemohla v loňském roce Česká Miss Essens zvolit novou královnu krásy, tudíž nás bude v zahraničí znovu zastupovat Klára, která již jeden úspěch zaznamenala.

Modelingu se přece jenom věnuje již několik let. „Začínala jsem ve 14 letech, ale nebylo to nic velkého. Byly to regionální přehlídky u nás v Královéhradeckém kraji, ale dělám to ráda a je to moje hobby,“ svěřila se Vavrušková, která má nyní práce minimum a tráví většinu času s rodinou.

„Trávím hodně času s rodinou doma není co jiného dělat, v Praze jsem vždy na chvilku a minimálně. Ale když je co dělat, tak jsem za to ráda, protože to je něco jiného než stereotyp doma,“ dodala modelka. ■