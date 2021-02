Po pěti nevydařených umělých oplodněních se zpěvačka (39) konečně dočkala druhého potomka: Mám bradavky v plamenech, napsala

Paloma Faith Profimedia.cz

S partnerem Leymanem Lahcinem mají nyní doma dvě holčičky. Paloma sdílela na Instagramu nejen fotku dcerky, tedy přesněji, jen její nožičku, ale na druhém snímku také sebe krátce po porodu.

„Tak už nejsem těhotná! Včera proběhl plánovaný císařský řez a nyní mám nějaké bolesti a jsem nevyspalá, ale rozhodně to stálo za to! Konečně se vidět s naším malým uzlíčkem lásky. Jsem unavená a moje bradavky hoří vzhledem k tomu, že mám vedle sebe malou piraňu. Malá je na nich přisátá každých pár hodin, ale jsem samozřejmě nadšená. Tohle dítě by nemohlo být více milované a chtěné, i kdyby se snažila (ano, máme dvě holky),“ napsala Paloma k fotkám a dodala, že nyní přemýšlí nad tím, jak se postaví ke krmení. „Naposledy jsem výhradně kojila, ale myslím, že to bylo příliš těžké, nevím, jestli tím vším chci znovu projít. Každopádně se snažím, ale moje bradavky jsou nyní jak v plamenech,“ uvedla Faith.

Palomě se loni podařilo otěhotnět až při šestém kole umělého oplodnění. Dítě je tedy opravdu vysněné. Už její první porod v roce 2016 provázely komplikace. Tehdy rodila dvacet hodin, než přišel akutní císařský řez. ■