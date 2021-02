Vdova po herci (✝41), který zemřel po nákaze covidem, dostala zbylou vakcínu. Privilegium celebrit, kritizují lidé

Amanda Kloots Profimedia.cz

Podle losangeleského odboru veřejného zdraví mají na tuto vakcínu nárok zdravotníci a lidé ve věku 65 let a více. Což je také důvod, proč se Kloots dočkala kritiky na Instagramu, kde o očkování informovala. Dle svým slov však neudělala nic špatného.

Přijela k očkovacímu centru a čekala, zda po naočkování zaregistrovaných lidí nějaké dávky nezbydou. „Počítala jsem s tím, že se otočím a zase pojedu domů. Ale řekli, že zbylo na všechny, kteří jsme čekali. Ani vám nemůžu říct, jak dojatá jsem byla, a stále jsem,“ uvedla.

Lidem, kteří ji zkritizovali s tím, že se jí dostalo privilegia, vzkázala, že si nechala píchnout dávku, která by zůstala nevyužitá. „Vystát frontu a čekat, jestli něco nezbyde, není žádné privilegium celebrit,“ uvedla Kloots.

„Jsem šťastná v nesmírně vděčná, že jsme využili šance, která se vůbec nemusela naskytnout. Mohli jsme se prostě otočit a jít a také by to bylo v pořádku. Lidé to tak dělají, jde jen o to mít vůli tam čekat. Naočkování každého člověka je skvělá věc. Neměli bychom kritizovat ty, kteří dostanou vakcínu, jež pomůže Americe vrátit se do starých kolejí,“ dodala Amanda.

Nick Cordero byl po loňské nákaze víc než 90 dnů v péči lékařů. Ti mu diagnostikovali zápal plic a byl pozitivně testovaný na covid. Následně ho lékaři uvedli do umělého spánku, kvůli vážným komplikacím mu museli amputovat pravou nohu. Zemřel v červenci. Zůstal po něm roční syn Elvis. ■