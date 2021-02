Velká prsa mám od 13, nejde o touhu po pozornosti. Influencerka se bije za obdařené ženy

Ashley James Profimedia.cz

Patří k nim i Ashley, která i nyní, když se stala matkou, dostává za sdílené fotky množství odsuzujících zpráv od žen, a dokonce sexuálně laděných od mužů.

Takové komentáře pro ni nejsou novinkou. „Začalo to, když mi bylo 13 a vyrostla mi prsa. Pořád mi říkali, abych nepřitahovala pozornost, a abych je schovala, i když jsem měla tričko. A vím, že ostatní vnadné ženy jsou na tom stejně,“ svěřila Ashley.

„Trávíme čas tím, že se snažíme zamezit nechtěné mužské pozornosti, obvykle už od puberty. Cítíme se nepříjemně, když se nám lidé dívají místo do očí na dekolt. Snažíme se najít míru mezi tím, co je pohodlné a co je bezpečné, balanc mezi tím, co je sexy a co je nevkusné,“ sdílela moderátorka své zkušenosti.

V lednu Ashley porodila syna a dotkla se také tématu kritiky kojících maminek. „Jsem znuděná z toho, že by se ženy měly stydět za kojení. Je to ta nejpřirozenější věc na světě. Proto ta prsa máme a já se kvůli kojení nebudu schovávat někde na veřejných záchodcích,“ vzkázala.

Zdravé sebevědomí žen, tzv. body positivity, mentální zdraví, ale také upřímnost na sociálních sítích jsou témata, kterým se James věnuje pravidelně. Otevřeně a z vlastní zkušenosti mluví také o šikaně a sebepoškozování, jimž v minulosti čelila. ■