Na karanténu za 51 tisíc nemá: Vítězka MasterChefa se nemůže vrátit do londýnské kuchařské školy

Kristína Nemčková Super.cz

"Do školy do Londýna jsem odletěla hned po maturitě a teď tam tak nějak studuju a nestuduju. Kvůli covidu se celé studium natahuje a posouvá. Úspěšně jsem dostudovala tu základní úroveň a teď mě čekají ještě dvě další úrovně. Do konce měsíce, tak za týden nebo dva, bych měla zase letět zpět, pokud to pandemie dovolí," řekla Super.cz.

Letos už do školy jednou letěla. "4. ledna, hned po Vánocích, jsem zpět do Londýna odletěla, ale v ten den zrovna vyhlásili celostátní lockdown, takže jsem hned po pěti dnech, co jsem tam musela být v karanténě, zase letěla zpátky a musela jsem do karantény zase tady. Takže to byla úplně zbytečná cesta, a docela i drahá," popisovala nám.

Problém s dalším návratem do školy ovšem je, že Británie nově zavádí desetidenní karanténu, kterou si zřejmě bude muset cestovatel sám uhradit, a vychází to na něco přes 51 tisíc korun. "To bych asi neodletěla. Kdyby ta částka měla být taková, radši si posunu školu o nějaké dva měsíce. Tolik peněz na vyhazování nemám," míní.

Protože má část školy dokončenou, už by mohla i skončit. "Mám už diplom, takže kdybych se teď rozhodla, mohla bych odejít. Ale je to nesmyslné, když už jsem si za školu zaplatila. Těším se, co mě ještě čeká, určitě chci školu dokončit. Jen doufám, že to bude brzy. Čím dřív, tím lépe," uzavřela. ■