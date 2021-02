O zádušní mši za zesnulou kolegyni Maciuchovou nevěděla: Drbna z Ulice nebyla ani na pohřbu svojí maminky

Jaroslava Obermaierová Super.cz

V den, kdy jsme se s drbnou Nyklovou z Ulice potkali, byla zrovna na pohřbu svého bratrance. "Nezemřel na covid, byla to rakovina. Měla jsem ho mc ráda, byl to nejbližší člověk ze strany mého otce. Stýkal se s ním víc než já, protože naši se rozvedli, když mi byly čtyři," řekla Super.cz herečka Jaroslava Obermaierová (74) s tím, že na pohřby chodí výjimečně.

"Já v podstatě na pohřby nechodím. Nesměla jsem kdysi ani na pohřeb mojí maminky, protože mi to zakázal lékař, ležela jsem v nemocnici s rizikovým těhotenstvím. Od té doby jsem si říkala, že když jsem nebyla na pohřbu vlastní matce, tak už nikam nemusím. Vím, že je to svým způsobem uzavření toho života, ale vyhýbám se tomu. Za těch čtyřicet let jsem byla možná na pohřbu tak třikrát, když to byl bližší člověk. Podle mě je důležité na člověka vzpomínat a ne to, abyste byli v novinách, že jste na pohřbu," svěřila na natáčení 7 pádů Honzy Dědka.

To ale nebyl důvod, proč nenavštívila zádušní mši za kolegyni, s níž hrávala v seriálu Ulice, Hanu Maciuchovou (✝75). "Já se o tom ani nedozvěděla, protože nekomunikuji na sociálních sítích, nemám ani mailovou adresu a nikdo mi nedal vědět. Bývala bych se s ní rozloučit asi šla. Ale sedly jsme si a zavzpomínaly v Ulici aspoň s bezvadnými maskérkami, které ji taky měly moc rády," uzavřela. ■