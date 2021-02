Tohle nikdo netušil. Objevitele Ewy Farne přepadli na Mallorce. Přišel o zuby

Lešek Wronka promluvil o tom, jak přišel o zuby. Super.cz

"Covid jsem neprodělal. Byl jsem čtyřikrát na testech, pokaždé byly negativní. Snažím se být opatrný, příliš to nepřeháním s nějakým dobrodružstvím, jsem zodpovědný. Nestýkám se příliš s lidmi," řekl Super.cz Wronka.

Návštěvy lékařů jsou ale nyní u něj velmi časté. "Byl jsem na preventivních kontrolách, to musím v mém věku jednou za rok. Nechávám si spravovat zuby, musím o sebe pečovat," prozrazuje objevitel Ewy Farne.

Wronku před šesti lety napadli na dovolené na Mallorce a měl vyražené přední zuby. "Byl jsem přepaden, zmlácen a dopadlo to, jak to dopadlo. Měl jsem vylomené přední zuby. Doposud jsem nosil náhražky. Po těch letech jsem se ale nyní, když je více času, rozhodl si to nechat spravit. Jsem zvědavý, jak to dopadne," prozrazuje.

Bílý úsměv, jako má Donald Trump, u něj ale neuvidíme. "Nemám v úmyslu svítit jako někteří američtí prezidenti, to určitě ne," dodal Wronka, který nyní vypustil do světa novou píseň s názvem Kdo má rád, ten se má. Vznikla v rámci projektu TV Pro Děti, ve spolupráci s Nadací Archa Chantal. ■