Plánovala cvičit těhotenskou jógu, ale vzdala to. Co bývalou hvězdu Primy drží měsíc před porodem ve formě?

Monika Leová Foto: Kateřina Nováková

„Přípravy probíhají zlehka. Projela jsem pár knížek, poslechla pár podcastů, myslela jsem, že se dám na těhotenskou jógu, ale nějak na to nemám náladu a chodím jen na procházky,“ svěřila se Super.cz Leová, kterou čeká s manželem předporodní příprava: „S Martinem nás čeká intenzivní zhruba tříhodinový předporodní kurz, kde bychom se měli dozvědět to nejdůležitější.“

V poslední době se mezi slavnými kráskami rozšířila móda alternativních způsobů porodu, zejména hypnoporod. To ale není případ Moniky. „Jako prvorodička se na žádné alternativy moc necítím. Uvidím, jak to půjde, co mi bude vyhovovat. Porod do vody i jiné polohy si třeba kamarádky chválily, ale já opravdu nevím, co čekat,“ říká.

Monika zatím nepřipravuje pokoj pro miminko. „Co se týče pokojíčku pro malou, tak pořizujeme jen ty nejnutnější věci, protože pro ni ještě nemáme samostatný pokoj. Zatím bude v pokoji námi, a pak pro ni něco vytvoříme,“ nastínila Super.cz Monika Leová. ■