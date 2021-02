Bude chtít být u porodu? Nastávající táta Míra Hejda prozradil, jak se se Zorkou chystají na přírůstek do rodiny

Míra Hejda se těší na svou novou roli. Super.cz

„Je to krásná část našeho života, už se nám to hodně blíží. Zorka říká, že už cítí, že je ta maminka a práce se mění v rodinný život,“ svěřil Super.cz Míra s tím, že si nastávající maminka doma už chystá vše potřebné. „A začalo u ní, jak se říká hnízdění, jsou to takové jiné starosti a je to moc hezký,“ prohlásil Míra Hejda.

Jako budoucí tatínek se chystá být i u porodu. „Beru to jako svou mužskou povinnosti, takže u porodu rozhodně budu,“ řekl Míra Hejda, se kterým jsme se potkali na natáčení jeho nového pořadu Osobní řidič Míra Hejda. V novém projektu testuje luxusní vozy, a zároveň plní lidem přání.

„Mám výhodu, že mám rychlé auto, mohli bychom tam být včas a mohlo by to být v klidu. Což asi nebude. Ale tahle moje naivní představa by v hlavě měla zůstat, aby z toho nebyl strach. Ale myslím, že to vše bude v pohodě,“ dodal moderátor, který se brzy stane tatínkem. ■