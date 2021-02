Kam zamířil po odchodu ze Snídaně? Hejda si užívá luxus aut za miliony

Míra Hejda má nový pořad. Super.cz

Je to pár měsíců, co manželé Hejdovi oznámili konec ve Snídani s Novou. Moderátor Míra Hejda (37) ale neusnul na vavřínech. Nedávno představil nový projekt s názvem Osobní řidič Míra Hejda. My jsme se za ním na natáčení pořadu, ve kterém testuje luxusní vozy, a zároveň plní lidem přání, vydali.

„Osobní řidič je pořad o plnění snů našich diváků, kteří se mi přihlásí na Instagramu. Potom je posadíme do něčeho takové a povozíme je,“ svěřil Super.cz Míra.

„Jsou to auta z kategorie sen, v prvním díle jsme třeba dělali závod auto versus letadlo s vozem za 8 milionů,“ prozradil nám Míra, který se za volantem nebojí. „Mám rád rychlou jízdu a nějakou zkušenost už mám. Ale určitě nejsem kluk z filmu Rychle a zběsile, respekt tam vždycky je a musí být,“ prozradil Hejda, který už také dostal pokutu za rychlou jízdu.

„Stalo se to, bylo to v létě a bylo to v Mikulově za 53 v obci. Dostal jsem jednu pokutu na vjezdu do Mikulova a druhou na výjezdu,“ přiznal v rozhovoru moderátor.

Pořad mohou diváci vidět na Televizeseznam.cz. ■