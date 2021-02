Ostrá slovní přestřelka kvůli cestování: Sexy přítelkyně hokejisty Pavelce to schytala i za starší fotku od moře

Tereza Budková to schytala i za starší fotku od moře. Foto: Instagram T. Budkové

To, že její nevinná fotografie měsíc po dovolené někoho naštve, nečekala. "Vzpomínka na Španělsko. Hned bych zase někam vyrazila a užívala si sluníčko a pohodu na terásce," napsala do svého postu. Pak už se strhla lavina, zejména kvůli jednomu z jejích sledujících, který modelku obvinil, že spolu s dalšími dovolenkáři může za stav pandemie v Česku.

"Teď není čas na cestování, pokud se mají ještě vůbec někdy otevřít obchody a školy. Člověk by neměl myslet jen na své pohodlí," napsal jí pan Lubomír.

"Já také neříkám, že někam plánuji letět, protože samozřejmě vím, že to teď není možné, a ani na místě, a jsou daleko důležitější věci. Jelikož se nechci k současné situaci vyjadřovat, trápí mě stejně jako všechny ostatní, tak jsem si dovolila zavzpomínat na čas, kdy to v pořádku bylo a nejde o mé pohodlí," vysvětlovala přítelkyně hokejisty Ondřeje Pavelce. Ovšem marně.

"Ta situace je, jaká je, kvůli tomu cestování v době pandemie. Jak se asi jinak mohla dostat do Česka jihoafrická a britská mutace? Takže pokud tohle není fotka starší než rok, radši bych se jí, být vámi, moc nechlubil. Sama vidíte, že se pak kvůli současné dramatické situaci v Česku pomalu nedostanete ani do Německa. Kdyby teď lidi necestovali, bylo by nám všem lépe," zazněla odpověď muže, který žije v Rakousku a má dojem, že právě kvůli lidem, jako je Tereza, nemůže do staré vlasti jezdit navštěvovat své rodiče.

To, že Tereza další cestovní plány nemá, přitom svěřila i Super.cz. "Kámoška mě tahala do Mexika, které kvůli cenám, jež v pandemii snížili, nevyjde ani tak draho. Ale jednak jsem byla ráda, že mám práci v Německu, a pak se mi to nezdálo bezpečné," mínila modelka, která ještě před uzavřením hranic fotila v Německu plavky. ■