Má nejlepší fyzičku za poslední roky: Sokolová by se nebránila si „zkazit“ postavu těhotenstvím

„Co má přít, to přijde. Dítě je krásným posláním života,“ reagovala modelka na naši otázku, jestli by jí nebylo líto to, že by jí těhotenství pokazilo sexy postavičku, kterou si v poslední době vybudovala.

Spousta Kateřininých kamarádek, modelek, se již stalo maminkami. Zuzana Stráská má dvouletou dceru Emu a například Renata Langmannová v říjnu přivedla na svět dcerku Medu. Katka by tedy byla další maminkou do party. „Dítě není překážka. Určitě bych to nevnímala jako životní brzdu,“ říká Kateřina Sokolová na focení kalendáře pro rok 2022. ■