Kateřina Sokolová promluvila o návratu k příteli: Museli jsme se rozejít, abychom spolu teď byli šťastní

Kateřina Sokolová promluvila o návratu k expříteli. Super.cz

„Samotnou mě překvapilo, jak je to hezké. Jsem oba velmi příjemně překvapení tím, že máme úplně jiný vztah. Asi jsem si oba museli něco zažít, abychom se k sobě mohli vrátit,“ rozpovídala se o svém vztahu modelka na focení svého kalendáře pro rok 2022.

Díky společné minulosti mohli modelka a bývalý pražský radní svůj vztah rychleji posunout na další úrovně. „Už spolu celkem dlouho bydlíme. Co se týká budoucnosti, tak bych ve svém věku už nešla do vztahu, který bych vnímala jako krátkodobý flirt,“ říká Kateřina Sokolová. Mezi řádky by se dalo číst, že by se Katka nebránila zásnubám, ani svatbě. Tak uvidíme, co čas ukáže. ■