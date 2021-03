Belohorcová se může těšit ze skvělé genetické výbavy. Takovéto kousky dokáže její maminka v sedmdesáti

Zuzčina maminka dokáže na svůj věk obdivuhodné kousky. Foto: Super.cz/Instagram Z. Belohorcové a TV Markíza

Zatímco Zuzana Belohorcová (45) pobývá na Slovensku, kde natáčí slovenskou verzi televizní show Tvoje tvář má známý hlas , tak její rodiče před časem Vierka a Lubo odjeli ze Žiliny do španělské Marbelly, a starají se o její děti Salmu a Nevia. „Jsem vděčná za úžasnou rodinu a rodiče,“ řekla Super.cz Zuza.

I v pokročilém věku rodiče svou úlohu zvládají s přehledem. Zejména moderátorčina maminka Viera má energie na rozdávání a její fyzická zdatnost je obdivuhodná. Zuza se nedávno pochlubila fotkou, na které maminka propíná pravou nohu téměř k hlavě.

„Moje maminka je bývalá závodní plavkyně a gymnastka,“ řekla nám Zuzana, která prý zdědila pohybové nadání po rodičích. „Je to úžasná a houževnatá žena. Má sedm křížků na hřbetě, letos oslavila sedmdesátku a není to vidět. Chtěla bych v jejím věku mít takovou chuť do života, jako má ona," dodala. ■