Před odhalením v prádle Sokolová makala šest dní v týdnu. Prozradila, co nikdy neukáže

Modeling už není její hlavní profesí, když si ale Kateřina Sokolová (31) stoupne před objektiv fotoaparátu, stojí to za to. Nejkrásnější Češka roku 2007 fotila kalendář pro příští rok a opět vypadala neskutečně sexy. „Jsem strašně ráda, že se můžu zapojit do tohoto projektu. Těšila jsem se na to,“ svěřila se Super.cz modelka.