Letní sídlo na jihu Evropy si Kerndlová pořídila kvůli covidu, ale také kvůli vážné nemoci maminky

Tereza ve Španělsku brzy přivítá i své rodiče. Foto: archiv T. Kerndlové

Zpěvačka má to štěstí, že její dům je situován přímo na pláži s nekonečným azurovým výhledem. „Máme výhled ze všech pokojů. Náš dům je situovaný na jih, takže východ slunce i západ nás nemine. A v neposlední řadě, dům je v moderním stylu, ale přitom o španělskou architekturu nepřicházíme, jelikož naši sousedé mají skoro všichni původní domy,“ popsala Super.cz zásadní výhody nového bydlení zpěvačka.

Interpretka hitů Schody z nebe, Jméno či Přísahám strávila v první vlně koronavirové pandemie na jihu Španělska nedobrovolně o čtvrt roku déle. Tento zážitek jim oblast, kterou navštěvují v posledních osmi letech pravidelně, nezprotivil.

„To je právě ta ruku osudu. Je to přesně rok, co jsme sem přijeli a museli tu zůstat 110 dní. Při návratu do země jsme si uvědomili, že nám tu bylo krásně. A i když jsme věděli dlouho dopředu, že tady chceme něco koupit, tak tohle byla poslední tečka, která zarazila jakékoliv pochybnosti,“ vysvětlila nám své pohnutky Tereza.

Další motivací k razantnímu životnímu kroku bylo také onemocnění zpěvaččiny maminky Milady.

„Když znova onemocněla moje mamka rakovinou, tak můj muž řekl, že není na co dál čekat. Teď jsme ve stadiu, kdy se snažíme všechno zařídit tak, aby naše rodina, naši kamarádi a blízcí mohli přijet a my už se mohli věnovat jen jim,“ dodala Kerndlová. ■