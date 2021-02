Navždy budu pro lidi ten malý kluk z Lásky nebeské, přiznává slavný herec: Neleze mu to už trochu na nervy?

Thomas Brodie-Sangster Profimedia.cz

„Myslím, že spojování s Láskou nebeskou nikam nezmizí. Že budu navždy tím malým školákem, což mi vlastně nevadí,“ přiznal v rozhovoru pro Mr Porter.

„Nesnášel jsem, když se mnou mluvili jako s malým dítětem, takže když jsem přišel na plac a všichni se mnou jednali jako se sobě rovným, s najatým hercem, líbila se mi ta zodpovědnost,“ zavzpomínal.

Přiznal ovšem, že natáčení nebral zase až tak vážně. „Byl jsem sice profesionální, ale přišel jsem domů a hrál si s hračkami jako každé jiné dítě. I hraní pro mě bylo zábavou. Vlastně je to tak dodnes. Předstíráte, že jste někdo jiný, což jsme vlastně dělali s mojí sestrou doma pořád.“

Thomas od té doby zazářil například ve Hře o trůny nebo loni v úspěšné minisérii Dámský gambit. Vyrůstat ve světle reflektorů ho naštěstí, na rozdíl o některých dětských hvězd, nijak zvlášť nepoznamenalo.

„Možná to občas bylo divné, ale byl to život, který jsem miloval. Byl plný dobrodružství, ale tak nějak jsem zůstal nohama na zemi. Vždy jsem se mohl spolehnout na svou rodinu a přátele. Dodnes se na té vlně vezu,“ prozradil v pořadu This Morning. ■