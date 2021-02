Terapie podstupuje s o 17 let mladší snoubenkou i bývalou ženou: Se svou ex jsem nikdy neměl lepší vztah, tvrdí zpěvák

Robin Thicke se snoubenkou April Love Geary Profimedia.cz

„Terapie určitě není pro každého, ale rozhodně si rozšíříte obzory, i když ji podstoupíte třeba jednou nebo dvakrát. Pokud máte problémy ve vztahu, i jedno sezení, jeden rozhovor s nějakou třetí stranou pomůže,“ prozradil v podcastu Black Girls Texting.

Robin také přiznal, že s Patton, s níž byl ženatý v letech 2005-2014, neměl snad nikdy lepší vztah. „Když se s někým rozejdete, je to velmi emotivní, ale čas zahojí všechny rány, a ona je báječná žena. Není to jen o nás, náš syn je na prvním místě. Máme štěstí, že nám to takhle skvěle funguje. Nikdy to nebylo lepší,“ uvedl s tím, že i jejich syn Julian díky dobrým vztahům kvete.

Thicke v minulosti přiznal, že se mu manželství rozpadlo kvůli jeho hýření. „Měli jsme problémy a začal jsem užívat prášky na bolest. Bylo ode mě arogantní myslet si, že to všechno zvládnu,“ přiznal časopisu People.

Jenže nezvládl nic, po jeho kontroverzním vystoupení s Miley Cyrus na udílení cen MTV svět obletěla fotografie, jak sahá mezi nohy fanynce, zatímco jeho žena stála kousek od něj. O několik měsíců později Paula podala žádost o rozvod.

Jako důvod uvedla nevěru, fyzické týrání a užívání návykových látek. Thicke později nevěru i týrání popřel. ■