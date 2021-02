První Češka očkovaná v Emirátech čínskou vakcínou chytla Covid-19: Jaký má průběh?

Blanka Solařová Calibaba se nechala naočkovat čínskou vakcínou. Michaela Feuereislová

Když jsme se v polovině prosince sešli se spisovatelkou Blankou Solařovou Calibaba v Praze, Češka trvale žijící ve Spojených arabských emirátech nám svěřila, že se zapojila do třetí fáze klinické studie a je naočkovaná čínskou vakcínou proti Covidu-19 od firmy Sinopharm.

Uplynuly dva měsíce a covid chytila. "Nedělám si legraci, fakt jsem pozitivní," řekla Super.cz Blanka, která věří, že nemoc bude mít aspoň lehký průběh, jak se od vakcíny slibuje. "Čich ani chuť jsem neztratila, strašně ale kašlu, jsem unavená a bolí mě svaly. Jestli je tedy tohle lehký průběh, tak bych bez očkování zdechla," nebrala si servítky spisovatelka, která pracuje jako učitelka v Abú Zabí. O tom také napsala knížku Miss Blanka 3.A.

"Ve škole jsem to chytit nemohla, od ledna už máme zase online výuku. Takže leda na pláži, v obchodě, nebo v posilovně. Tam se mohou během cvičení stahovat roušky pod bradu," zamyslela se Blanka, která žije v Dubaji a do Abú Zabí dojíždí do práce.

"Hned, jak mi vyšel pozitivní test, volali mi, natrasovali mě a mám deset dní karanténu. Ale protože pracuji v jiném emirátu, do práce se dostanu, až budu mít negativní PCR test, což může trvat dost dlouho. Takže mi zatím zajistili supl, a až mi bude lépe, můžu učit online, což je super," uzavřela. ■