Majitelka kliniky sklízí kritiku za slova o „nakynutých a schlíplých tělech“: Tohle jí vzkázala Celeste Buckingham

Celeste Buckingham Michaela Feuereislová

Beauty poradkyně a vizážistka Michaela Rujáková na svém profilu napsala, že by se nejen na Instagramu, ale všeobecně měly ukazovat pouze ženy, které mají podle ní dobré postavy.

„Dívat se na nechutná a nakynutá schlíplá těla je víc odpudivé než „ošmatlané“ boty. Každá, která se chce ukazovat, by měla v první řadě i vypadat, protože sebevědomí je sice fajn, ale realita je taková, že je to odpudivé,“ myslí si Rujáková. „I plnější žena by měla být pevná, a hlavně když se ukazujete v modelech, které mají působit prodejně,“ dodala.

Svým výrokem rozpoutala na sociálních sítích vlnu kritických reakcí. Její názor zklamal i Celeste, která byla dlouholetou klientkou jejího salonu.

„Asi tam už nejsem vítaná, protože podle tohoto vyjádření by si ženy, jako jsem já, neměly dávat fotky na Instagram. Asi bych se neměla ukazovat veřejně, když nemám pevné tělo a prezentuji se přirozeně sebevědomá,“ rozhořčila se zpěvačka.

Celeste se rozhodla ostatní ženy, kterých se podobná slova dotkla, povzbudit. „Ženy, jestli jde o online prostor nebo offline svět: je pro každého. A jako ženy, ať už v realitě nebo na sociálních sítích, bychom měly být hlavně láskyplné a podporovat druhé. Krása není jen o vzhledu,“ míní Buckingham.

S jejím názorem se ztotožňuje například Eva Decastelo (42). „Správně jsi to napsala! Mimochodem včera jsem koukala na film Bajkeři a znovu jsem si připomněla, jak nádherná žena jsi!“ zalichotila slovenské kolegyni herečka.

Rujáková po vlně kritiky uvedla, že si lidé její slova špatně vyložili. „Co se týče statusu, řešila jsem v něm postavu (je jedno jakou, štíhlou, plnější). I plnější žena může být pevná a za tím si stojím... Mně osobně to přijde pěkné a sexy,“ mj. uvedla s tím, že sama zná plno krásných plnějších žen. „Cením si na nich, že představují v rámci svého já zdravý životní styl a to tím, že se hýbou a jejich prezentace je zrcadlem jejich životního stylu,“ napsala. ■