Své 84. narozeniny oslavil Jan Přeučil poklidně: S rodinou a malou vnučkou, která mu dělá samou radost

Jan Přeučil a Eva Hrušková Super.cz

Je pár dní, co Jan Přeučil (84) oslavil své 84. narozeniny. Velká oslava s kamarády a kolegy se konat nemohla. Herec ale o dort a blahopřání rozhodně nepřišel. Manželka Eva Hrušková (68) mu totiž uspořádala rodinnou sešlost.

„Oslavili jsme to, měl jsem neuvěřitelné množství zpráv, na které jsem odpovídal. Čtyřka je moje šťastné číslo. Týden před tím jsem se setkal se svou milovanou rodinou,“ svěřil se Super.cz herec, který je rád, že narozeniny mohl se svými blízkými oslavit.

„To zorganizovala moje Evinka, bylo to strašně příjemné a byla tam i naše vnučka Elinka, už má tři roky. Bylo to strašně fajn,“ prohlásil Jan Přeučil, kterého jsme i s jeho ženou potkali v divadle.

„Jsem rád, že jsem tady po dlouhé době v Divadle Broadway, protože v březnu to bude rok, co jsme naposledy hráli velmi úspěšný muzikál Kvítek mandragory, kde mám tu čest hrát a miluji to,“ prohlásil herec, kterému se po publiku již stýská. „Už se velice těším a doufám, že brzo nastane ten okamžik, kdy budou oprašovací zkoušky a diváci přijdou,“ řekl Přeučil.

„Je to velice příjemné, ten kontakt hlediště a jeviště, a kamkoli přijdeme s Evičkou, tak lidé říkají, kdy už bude ta živá kultura. Televize a DVD a všechny tyhle vymoženosti jsou ohromné, ale ten osobní kontakt, pohled z očí do očí, to obejmutí tím divadlem a tím slovem, zpěvem je nezapomenutelné,“ dodal herec závěrem rozhovoru. ■