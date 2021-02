Od práce na posledním filmu uplynulo 7 let: Cameron Diaz prozradila, proč by se k hraní nevrátila

Cameron Diaz Profimedia.cz

Je to sedm let, co Cameron Diaz (48) naposledy něco točila. Jejím posledním snímkem byl muzikál Annie a fanoušci herečku samozřejmě postrádají. Cameron se od hraní přesunula k podnikání, má vlastní značku veganského vína Avaline, a především se stala maminkou. Nyní prozradila, proč by se k herectví zatím nevrátila.