Hubení díky liposukci. Tušený zákrok Simony Krainové, její sestry i manžela prozrazen

Simona Krainová se na své nedávné zahraniční dovolené zcela odhalila a fotky zveřejnila na svých sociálních sítích. Jejich návštěvnost, ale i médií, která o tom psala, trhala rekordy. Je možné mít na prahu padesátky tak úžasné tělo od přírody? Liposukce byla prozrazena.

Klinika Yes Visage Foto: Instagram

Modelce, ale i její sestře či partnerovi mohou jejich těla závidět i ti o generaci mladší. Možná vás povzbudí, že jim bylo shůry naděleno jen částečně a k dokonalosti jim pomohly šikovné ruce profesionálů ze známé Kliniky YES VISAGE.

Simona a Yvona na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Sestra na zkoušku

První rodinnou průkopnicí v hubnutí pomocí nejmodernější liposukce SlimLipo, se kupodivu nestala modelka, ale její sestra Yvona. „SlimLipo jsem doporučila kamarádkám a odcházely vždy spokojené. Neváhala jsem tak ani u své sestry. Já jsem byla v dětství její pokusný králíček, s liposukcí byla ona můj,“ svěřila se Simona. Yvona začala pravidelně běhat a dnes by se sama mohla živit modelingem.

Více o liposukci najdete na www.yesvisage.cz/slimlipo

Yvona na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Simona po dětech

Nestárnoucí Simona ji pak po druhém porodu a příkladu na své sestře, kde viděla, jak je liposukce jednoduchá, účinná a jak může navíc „nakopnout“ nový životní styl, podstoupila také. Díky SlimLipu se zbavila vzdorujícího tuku na bříšku. „Břicho jsem měla povadlé, zkrátka to nebylo ono. Dlouho jsem se liposukci bránila, protože znám lidi, u kterých to jinde s obyčejnou liposukcí nedopadlo, ale výsledek Yvony po té laserové mě přesvědčil. Navíc jsem se mohla svěřit do rukou lékařů, kterým věřím dlouhodobě.“

Simona a Yvona v životní formě

FOTO: Instagram

Manžel Karel

A oblíbenou liposukci čerstvě přiznal i zeštíhlený manžel Karel: „Ano, byl jsem na liposukci, v listopadu. Nějak jsem se v průběhu covidového roku zvětšil. Běhám sice se Simčou 2 - 3x týdně, ale v mém věku a při mém životním stylu se mi hůř shazuje,“ popsal důvody Karel a doplnil: „Není se čeho bát. Dostanete injekci na uvolnění, vše se děje v lokální anestezii a jste plně při vědomí. Lékař vám vše vysvětluje a nic vás nebolí. Při zákroku vůbec, a tolik ani při rekonvalescenci. Během 45 min mi odstranili přes litr tuku z břicha a boků.“

Více o liposukci najdete na www.yesvisage.cz/slimlipo

Karel Vágner po liposukci

FOTO: Instagram

Zaujala i vás představa nové postavy?

Zákroku SlimLipo se není třeba obávat. Stejně jako rodina Simony ji na Klinice YES VISAGE absolvovalo i mnoho dalších známých osobností, např. Alice Bendová, Michal David, Petr Kotvald, Kamila Nývltová a další. A že se jedná o liposukci z těch pravých rukou svědčí i fakt, že Klinika YES VISAGE má na svém kontě nejvíce takto úspěšně provedených liposukcí v Česku a na Slovensku, nejlepší recenze a více jak 30 000 spokojených klientů ročně.

Yvona a Karel Vágner na party Kliniky YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Více o moderní liposukci a nezávazné konzultace zdarma na www.yesvisage.cz ■