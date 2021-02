Jedna píseň z ní před deseti lety udělala světovou hvězdu a dnes byste zpěvačku nejhorší písně všech dob ani nepoznali

Rebecca Black Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Instagram Rebecca Black

Ve 13 letech nazpívala Rebecca Black píseň Friday, která byla po vydání označena za nejhorší song všech dob. Od té doby už uběhlo deset let a nejen tvorba, ale i vzhled zpěvačky se výrazně změnil.

Z nevinné puberťačky je nyní drsňačka, která se na sociálních sítích prezentuje ve výrazných kostýmech a barvy vlasů střídá podle nálady. K desetiletému výročí její nechvalně proslulé písně vydala zpěvačka nový remix.

„Vlasy si barvím, protože se mi takhle líbí, a oblékám oblečení, které chci a líbí se mi. Nemám už vůbec tušení, co jsem to dělala, když mi bylo 13,“ uvedla v rozhovoru pro australskou televizi Rebecca a dodala: „Nyní si prostě dovoluji dělat, co chci a být tou osobností, kterou uvnitř jsem a tak se i prezentovat.“

V průběhu roku chce Black vynést na světlo světa nový projekt, na kterém tvrdě pracovala. „Jsem opravdu nadšená, že pustím mezi lidi konečně hudbu, která definuje mě samotnou a to, kam jsem se posunula,“ dodala zpěvačka.

Zmiňovanou píseň Friday vydala Rebecca v roce 2011 pod společností, u které se dalo zaplatit natočení jak písně, tak i videa. Její matka Georgina Kelly za jejich služby tehdy zaplatila 4 tisíce dolarů.

Video poté vložily na YouTube a stala se z něj virální senzace a z Rebeky celebrita, i když šlo o opravdu hodně špatnou a velice upravenou píseň bez dobré melodie. Přes to všechno se zpěvačka dočkala i spolupráce s Katy Perry (36), která si ji pozvala do videoklipu ke své písni Last Friday Night. Song Friday si společně dámy dokonce zapěly na jednom z koncertů Perry v roce 2011. ■