Pokračování Sexu ve městě nejen bez Samanthy: Které další hvězdy v novém seriálu nejspíš neuvidíte?

Sex ve městě Profimedia.cz

Poté, co se provalilo chystané pokračování Sexu ve městě s názvem And Just Like That, začaly kolovat zvěsti, že se v seriálu neobjeví pan Božský v podání Chrise Notha (66). Byl by tak už druhou hvězdou, která by se k ikonické roli nevrátila. K novému projektu se nepřipojí ani Kim Cattrall alias Samantha.