Nechybělo mnoho a nemohl vůbec hrát: Kytarový virtuos promluvil o strachu z nemoci a úrazu rukou

Lubomír Brabec Foto: archiv České televize

Nechybělo mnoho a kariéra kytarového virtuosa Lubomíra Brabce (67) by vůbec nezačala. Známý muzikant si musí dávat velký pozor na ruce, které jsou pro jeho práci podstatné. Naštěstí se mu nikdy nic nestalo, a to i navzdory tomu, že je velkým vyznavačem adrenalinových sportů.

Jedinou takovou chvílí v jeho životě byla událost, která se mu stala v samých začátcích. Od té doby je pro něj jakýkoliv úraz nebo nemoc rukou noční můrou. „Já jsem se pustil do kytary a cvičil jsem od rána do večera, i šest hodin. V sobotu i v neděli až dvanáct hodin. Chtěl jsem dokázat tátovi, který byl kontrabasista v plzeňském operním orchestru, že se stanu sólistou a že budu hrát,“ svěřil se Lubomír Brabec, který si způsobil velký zánět.

„Fakt jsem hrál hodně, až jsem najednou zjistil, že neudržím nějaký akord, že to nejde. Bylo to čím dál horší. Myslel jsem si, že cvičím málo, že musím prsty rozhýbat, aby hrály. Najednou jsem zjistil, že neudržím ani tužku a pak jsem zjistil, že jsem si přehrál ruce,“ svěřil se Lubomír Brabec v pořadu České televize 13. komnata.

Dostal těžký zánět šlach a nemohl hrát vůbec. Konzervativní léčba nepomáhala a hrozila mu operace, ta by mu ale znemožnila dále hrát, což nechtěl dopustit. Tatínek ho objednal k místní léčitelce, která mu se zánětem měla pomoci. Doporučila mu mast a zábaly.

„Nejdřív to vůbec nezabíralo, dával jsem si přes ně hadr a igelit, třikrát denně jsem to dělal, v noci jsem nespal, protože jsem měl hrůzu. Nepomáhalo vůbec nic, za další týden se to začalo lepšit a pak najednou bylo jedno ráno, kdy to bylo super,“ svěřil se Lubomír Brabec s tím, že mastička nakonec pomohla a mohl se vrátit k hudbě. ■