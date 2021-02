Moderátor Libor Bouček se stal poprvé otcem: Je to pocit největšího štěstí

Libor Bouček a jeho žena Gábina se stali rodiči. Foto: Super.cz/Alžběta Jungrová a Archiv L. Boučka

„Člověk se asi nevyhne těm větám čerstvých otců, které jsem do úterý vnímal jako částečné fráze. Ale je to fakt pocit největšího štěstí. A ty fráze jsou pravda. Vidět najednou nikoli dva, ale tři členy rodiny je odzbrojující. Jsme kompletní. Pohled na priority se promění. A láska k ženě ještě zesílí. Je to začátek a bude to hodně práce. Ale tý nejlepší na světě. Děkuju všem za krásný zprávy,“ řekl Libor Super.cz.

Libor nechyběl u synova narození. „Viděl jsem to. Intenzitu těch okamžiků plně nikdy nevystihnu. Ale bez nadsázky se v člověku probudí nový rozměr lásky. K mojí ženě. K životu. A hlavně k němu,“ napsal Bouček v oznámení, k němuž připojil fotku s dětskou ručičkou. Chlapec i maminka jsou zdrávi.

Že čekají rodinu, Boučkovi potvrdili teprve koncem ledna.

Modelku Gabrielu si Libor vzal za ženu v srpnu 2019 na Okoři. Jde o jeho třetí manželství. V minulosti byl ženatý s moderátorkou Marianou Ďurianovou a právničkou Janou Hlaváčkovou. ■