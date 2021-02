Herec Jan Přeučil už má druhou vakcínu proti covidu za sebou: Jak se po očkování cítil?

Jan Přeučil a Eva Hrušková Super.cz

„Já jsem dvakrát očkovaný, bylo to úplně bez problému, bylo to v pořádku,“ svěřil se Super.cz herec, kterého jsme potkali během natáčení v Divadle Broadway. „Všem doporučuji, jděte se očkovat. Člověka to ohromně uvolní a má svobodný a příjemný pocit,“ dodal Jan Přeučil, který stále hýří dobrou náladou a je plný energie.

Na vakcínu hodlá jít i jeho žena Eva Hrušková. „Půjdu, nebojím se toho. Myslím si, že vakcíny nás zbavily dětské obrny, neštovic a černého kašle, takže do toho půjdu,“ svěřila se herečka, která se svým mužem účinkuje v jejich divadle pro děti. Aktuálně hrát nemohou, a tak si našli zálibu, díky které se udržují ve formě.

„Zdraví je alfa omega všeho, protože nemohu chodit plavat, tak s Evičkou chodíme nordic walking,“ prozradil nám Přeučil a jeho žena dodala: „Honzík je vodnář a má rád vodu, ale já jsem ho dala na trochu jiné náboženství, a to je ten nordic walking,“ svěřila se představitelka první černobílé Popelky.

„Chodíme každý den hodně kilometrů. Musím tedy říct, že já víc, mám své trasy na Žižkově a na Vinohradech,“ dodala Eva Hrušková, která stejně jako její manžel doufá, že se brzy objeví před publikem. ■