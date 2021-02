Kluk v akci Filip Sajler promluvil o svém konci na obrazovce: Jsem zdráv, moje nemoc za tím nestojí

Filip Sajler končí v oblíbeném pořadu. Super.cz

Je to pár dní, co kuchař Filip Sajler (41) ohlásil svůj odchod z obrazovky. Stalo se tak během nedělního dílu oblíbeného pořadu Kluci v akci. Ten se svým kolegou a kuchařem Ondřejem Slaninou (36) připravoval více než 15 let.

Vzhledem k tomu, že známý kuchař své rozhodnutí na obrazovkách okomentoval tak, že kolem něho byla na podzim nějaká nemoc a řekl si, že je čas skončit, začalo se spekulovat, zda není sám Filip nemocný. „Samozřejmě že se našly nějaké senzace a já jsem tomu nahrál. Jsem zdráv a vesel. Covid jsem neprodělal, ale cestoval jsem a byl jsem nějaké dny v karanténě a potom jsme měli nemoc v rodině a musel jsem se jí věnovat, ale já sám jsem zdráv a vesel, zaplať Pánbůh,“ svěřil se Super.cz Sajler, se kterým jsme se potkali v jedné z jeho restaurací, která je však aktuálně zavřená.

O svém odchodu z obrazovky známý televizní kuchař uvažoval již pár měsíců, nebylo to tak nic neplánovaného. „Není to žádná senzace, bylo to něco, co jsme společně plánovali. Chtěl bych poděkovat divákům, České televizi, produkci a Ondřejovi za těch spíš tak 17 let, co pořad vznikl a dostal se na obrazovku,“ prohlásil Sajler, který se rozhodl víc věnovat rodině a svému podnikání.

„Mám to spojené s úžasnými zážitky, bylo to úchvatných, dynamických, hodně hutných 15, respektive 17 let, ale myslím si, že nastal správný čas vybrat si ty správné věci v životě. Myslím si, že jsem na té obrazovce už dost dlouho. Teď v březnu mi v zásadě vyšla věc, na kterou jsem dlouho čekal, a pro mě je důležité se věnovat byznysu a rodině. Mám dvě děti a bylo by fajn, kdyby tátu viděly častěji,“ řekl Filip Sajler, který tvrdí, že je především kuchař.

„Pro mě je nejdůležitější hlavně rozvíjení naší služby firemního stravování,“ řekl Sajler, který se zabývá firemními kantýnami a cateringem. ■