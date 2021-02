Krásná, chytrá, šikovná. Manžel Radky Třeštíkové popsal seznámení s ženou, které teď fušuje do řemesla

Tomáš a Radka Třeštíkovi Michaela Feuereislová

Manžel spisovatelky Radky Třeštíkové (39) tak trochu fušuje své ženě do řemesla. Známý fotograf Tomáš Třeštík (42) totiž napsal svou literární prvotinu. Osobní a otevřená zpověď nese název Po povrchu a nepodléhá žádné cenzuře.

Třeštík vypráví nejen o zajímavých lidech, které během své profese potkal, ale i o své rodině. Nebojí se ani ožehavých témat. Vzpomíná na své zážitky z dětství, líčí svou úspěšnou kariéru fotografa, kterou symbolizují především tzv. balkónovky – portréty známých českých osobností na balkónu autorova bytu na Letné, a blíže představuje všechny ty, kteří ho na jeho cestě formovali.

Popsal také své seznámení s manželkou Radkou, která to kromě psaní umí roztočit i na tanečním parketu, což předvedla ve StarDance.

„Radku jsem si vzal poměrně brzo. Teda starej jsem na svatbu byl už dost, ale ji jsem znal celkem krátce. Byl jsem trošku rozmlácenej z předchozího vztahu, unavenej z táhlýho rozchodu a nechtěl jsem bejt sám. Nikdy jsem bejt sám moc neuměl,“ napsal v knize Třeštík s tím, že v podstatě pořád měl nějakou holku.

A byla to právě energická spisovatelka, která svého budoucího muže poprvé oslovila. „Napsala mi sama od sebe na Facebooku, žádný překlepy, četla, psala blog, právnička. Krásná, chytrá a šikovná holka, co uběhla půlmaraton, a ještě jí to u toho slušelo. Když jsem viděl fotku, jak se před během protahuje u mostu někde v Ústí nad Labem, se závodním číslem připlým přes prsa, měl jsem jasno,“ zasnil se v knize fotograf. A po roce si Radku vzal. V té době prý hodně kalil a nic neřešil. Dnes spolu mají dvě děti.

A proč se syn známé dokumentaristky Heleny Třeštíkové a architekta a spisovatele Michaela Třeštíka rozhodl ve svých 42 letech napsat zrovna autobiografii?

„Přišel jsem na to, že se mi podobná sebeanalýza vlastně hodí. Uvědomil jsem si, že je plno věcí, který bych rád pojmenoval, že bych toho dost chtěl říct nahlas. Že mám pocit, že se dlouhou dobu podvědomě nějak prezentuju, nějak na lidi působím, lidi si o mně něco myslej a já mám pocit, že jsem vlastně trošku jinej,“ míní. ■