Ilona Csáková o testování školáků na covid. Podstoupí ho i její synové?

Ilona Csáková Foto: Lenka Hatašová

Zpěvačka Ilona Csáková (50) má doma dva školou povinné syny a sama je zvědavá na to, jak to bude s jejich návratem do lavic. Ona sama by své děti nechtěla vystavit povinnému testování na covid. Rozhodovat by o tom prý nemělo nařízení ministra, ale zákonný zástupce, tedy rodiče.

„Testování, o kterém je řeč, je zdravotní úkon a k němu musí dát souhlas buď sama dotčená osoba, v případě dětí pak rodiče či zákonný zástupce dítěte. V tuto chvíli ale netuším, co bude. Jestli bude testování, jestli budou testy, jakou formou by mělo testování probíhat. Ono je ve finále celkem jedno, o jaký test půjde, protože ať tak či onak se jedná o zdravotní úkon, jak jsem řekla na začátku,“ řekla Super.cz Csáková.

Ilona Csáková - Má píseň. Z alba Jemně půl má zpěvačka radost.

Ilona Csáková

Návrat dětí do škol je absolutní prioritou pro všechny parlamentní strany. Vzhledem ke stoupajícímu počtu nakažených koronavirem se ale situace kolem školství neustále vyvíjí. Ministerstvo školství prosazuje postupný návrat dětí od března s tím, že děti by se měly pravidelně testovat pomocí antigenních testů, a ti, kteří testování odmítnou, zůstanou doma. Žákům by pak škola měla poskytovat podporu při vzdělávání, nikoliv ale online výuku jako doposud.

Samotná Csáková bude případnou situaci kolem návratu svých dětí do škol řešit, až skutečně nastane, protože se nařízení neustále mění a vyvíjí.

„Pan ministr školství se nechal slyšet, je jedna věc, druhá věc a podstatně zásadnější, je realita. Tedy jak to bude. Dosud ředitelé a ředitelky ve spoustě škol napříč republikou netuší, jak by celá tato záležitost měla probíhat, a je těžké říct, jak budou reagovat rodiče. Víte, co bude zítra? Natož opravdu toho 1. března? Já ne. Až my – rodiče – dostaneme konkrétní informaci, tak se podle toho zařídíme. Zatím bych rozhodně nepředjímala, protože věřte, že ve finále může ještě všechno dopadnout jinak. Jak už říkala moje babička,“ míní zpěvačka, která doma určitě nezahálí.

Na březen plánuje stream koncert se svou kapelou. Fanoušci se mohou těšit i na její písničky z posledního alba Jemně půl, které zpěvačce dělá jen samou radost a je ráda, že se posluchačům líbí. ■