Kerndlová si po mnoha letech hledání pořídila s manželem dům u moře. Úchvatný výhled vás odzbrojí

Tady bude její druhý domov. Foto: archiv T. Kerndlové

Slunce, moře a písek potřebuje k životu jako vzduch. Do teplých krajin proto odlétá Tereza Kerndlová (34) s manželem René Mayerem vždy, když jí to její pracovní program dovolí. Nyní bude mít ještě o něco snazší pozici k odjezdu, neboť si manželé pořídili u moře vlastní zázemí. Teď budou často jezdit do jižního Španělska, konkrétně do malebné obce Estepona.

„Splnili jsme si sen. Vlastní dům. Osm let jsme hledali s mým mužem tu správnou první linii u moře. Náš nový druhý? Nebo první domov,“ pochlubila se fotkou pořízenou na terase s výhledem na oceán.

Do jižního Španělska jezdí pár posledních osm let. „Jezdíme pravidelně na Costa del Sol, ale vždy do Marbelly. O Esteponě jsme neměli tušení, ale když jsme ji objevili a zvážili všechny klady a zápory, jednoznačně vyhrála Estepona. Je to taková menší Marbella, ale méně zprofanovaná a do budoucna rozhodně bude dynamičtější,“ svěřila se Super.cz Tereza. „Kdyby se nám po Marbelle stýskalo, tak tam můžeme zajet. Je vzdálená pouhých dvacet minut jízdy autem,“ dodala.

Costa del Sol je místo, kde vlastní letní byt celá řada dalších známých tváří. Druhý domov zde našla Lucie Borhyová (42), za klidem tam jezdí Hana Zagorová (74) se Štefanem Margitou a nedávno se tam z Floridy přemístila Zuzana Belohorcová (44) s rodinou. ■