Dvojčata (34) z Harryho Pottera jsou jako přes kopírák. Až na jeden malý detail

Oliver a James (vpravo) Phelpsovi Profimedia.cz

Zajímavostí je, že ještě pár minut před první čtenou zkouškou tehdy čtrnáctiletí kluci nevěděli, který jakou postavu ztvární. Když se na to zeptali castingové režisérky Janet Hirshenson, odpověděla: to si děláte srandu! Výjimečně nedělali.

Tvůrci se pak během chvilky shodli, že James bude hrát Freda a Oliver George. Proč jim postavy rozdělili takto, nevědí. Bratři jsou jako přes kopírák, jediné, co je odlišuje, je, že James v posledních letech nosí o něco delší vlasy.

Co se hereckých aktivit týče, oba se objevili v televizním filmu Danny and the Human Zoo a společně natočili také filmy Own Worst Enemy a Last Night in Soho. James pak má na kontě ještě hororový film Patchwork. ■