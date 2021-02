Takhle spolu cukrují budoucí rodiče: Patricie Pagáčová ukázala bříško na zamilovaném snímku s manželem

Patricie Pagáčová s manželem Tiborem Foto: Instagram P.Pagáčové

Právě z Malediv Patricie těhotenství oznámila. „Miminko nebylo vůbec plánovaný, takže jsme byli oba překvapení a malinko zaskočení. Ale myslím, že je teď ideální čas,“ řekla Super.cz.

Ještě před odletem domů fanouškům shrnula své dojmy z ráje v Indickém oceánu. „Lepší destinaci na nicnedělání jsme si asi nemohli vybrat. Zároveň je to pro mě destinace, kterou jsem strašně ráda viděla, ale vracet se tam asi nepotřebuju. My se prostě na dovče potřebujeme trochu pohybovat z místa na místo,“ uvedla.

Přestože v seriálu Sestřičky kvůli těhotenství končí, s prací tak úplně nesekla a období před mateřskou využije naplno. Spolu s šéfkuchařem Zdeňkem Marcínem vaří pro zdravotníky v pojízdném kuchyni a jejich počínání mohou diváci sledovat v novém pořadu Šéfkuchař na kolech.

„Mně se myšlenka jezdit po republice a vařit pro zdravotníky hned líbila. Byla jsem zvyklá jezdit po republice s divadlem a bavit, to teď nejde. Tak teď budu jezdit se Zdeňkem a vařit,“ raduje se Pagáčová. To, že bude díky pořadu v blízkosti lékařů, má pro ni jednu velkou výhodu. „Kdyby to na mě přišlo, budu blízko nemocnice,“ vtipkovala.

Navíc je ráda, že díky cenným radám od profesionála bude v kuchyni moci konkurovat svému manželovi. „Myslím, že i můj muž je rád, že se od Zdeňka něco naučím, protože já jsem pečící typ, ale vaření jde u nás doma líp Tiborovi,“ dodala herečka. ■