Drogy, psychické problémy a ztráta milovaných osob: Představitelka Jenny ze Super drbny si prošla peklem

Taylor Momsen Profimedia.cz

V roce 2011 Taylor opustila seriál, aby se mohla naplno věnovat své kapele The Pretty Reckless, se kterou působila od 14 let. V pěvecké dráze pokračuje dodnes. V letech 2017-2018 si ale dala pauzu.

V roce 2017 spáchal sebevraždu zpěvák a kytarista Soundgarden Chris Cornell, se skupinou The Pretty Reckless jezdili turné a se zpěvačkou si byli blízcí.

„Zdrtilo mě to tak, že to ani neumím vysvětlit. Na něco takového nikdy nejste připraveni,“ svěřila britskému deníku Metro. „Nebyla jsem na tom psychicky tak dobře, abych mohla účinkovat na veřejnosti. Zrušila jsem turné a odjela domů. Musela jsem se s tím smířit a dát se dohromady.“

Sotva se ale vzpamatovala a opět začala psát muziku, její hudební producent Kato Khandwala tragicky zahynul při nehodě na motorce. To bylo v dubnu 2018.

„Byl to pro mě hřebík do rakve. Byl mnohem víc než jen náš producent, byl pátým členem kapely a nejlepším přítelem na světě.“

„To byl konec, můj život skončil a já se ponořila do velmi hluboké, temné díry, tvořené depresí a léky na předpis. Byla jsem troska. Vzdala jsem se života a všeho v něm. Nebyla jsem si jistá, jestli chci ještě dělat muziku. Úplně jsem to vzdala. Bylo to nesmírně temné období,“ popsala.

Byla to ale právě muzika, díky které se nakonec vyhrabala ze dna, postupně zase začala poslouchat oblíbené desky. „Byla jsem na pokraji smrti a musela se rozhodnout, jestli zvolím smrt, nebo život,“ přiznala.

Naštěstí si zvolila správně a dnes opět koncertuje a točí alba, pokud to pandemická situace dovoluje. Momsen, která si zahrála také rozkošnou Cindy v Grinchovi, přišla do styku s drogami už jako náctiletá.

„Mám hodně špatných zkušeností, ať už jde o sex, drogy nebo něco jiného. I dospělého by poznamenaly,“ přiznala v roce 2010 magazínu Spin. Tehdy prý s drogami ale jen experimentovala a zařekla se, že z ní nikdy nebude závislá. ■