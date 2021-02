Kate Hudson zlobí paměť: Na taneční trénink si zapomněla oblečení, tak musela zkoušet v podprsence

Kate Hudson Profimedia.cz

„To byl ten den, kdy jsem se objevila na zkoušce bez svého tanečního oblečení,“ napsala herečka ke krátkému videu, kde se do tréninku pustila i tak. V džínách a tělové podprsence předvedla pohyby, které se objevily v novém filmu Music, který jako svou prvotinu natočila zpěvačka Sia.

Ve filmu Music hraje Kate čerstvě vyléčenou drogovou dealerku Zu, která se stane opatrovnicí autistické náctileté sestry po úmrtí babičky. Mladší sestru ve filmu hraje Maddie Ziegler, tanečnice, která se objevuje v klipech Sii od jejího průlomu v hudebním světě.

Film už si vysloužil dvě nominace na Zlaté glóby, jednu za nejlepší film v kategorii muzikál/komedie a druhou za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli právě pro Kate.

Zároveň se na film ale hrne vlna kritiky za to, že prý znázorňuje stereotypní zobrazení autismu a lidé se zlobí také za to, že nebyla najata herečka s autismem, ale protekčně zpěvačky oblíbená Maddie. Na stránce Change.org dokonce vznikla petice, kterou podepsalo 57 000 lidí, aby byly nominace na Glóby staženy.

Sama Maddie k tomu řekla pro The Independent: „Chápu, proč by lidé chtěli, aby tuto postavu hrál někdo, kdo autistou je, ale co co se týče tanečních sekvencí, myslím, že právě proto si mě Sia vybrala. Proto, abych přivedla svět snů k životu. Bylo to vše dělané s dobrými úmysly a srdcem na dlani.“

I když Sia uvažovala o obsazení osoby s autismem, nakonec usoudila, že Ziegler je pro roli vhodnější. „Uvědomila jsem si, že nejsem schopná to natočit bez ní, i když to zní jako protekce, která to možná je, tak já nechci a nebudu dělat umění, pokud by to nezahrnovalo i ji,“ odpověděla na kritiku Sia pro Australia’s The Sunday Project. ■