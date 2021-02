Jizvy po třetí operaci prsou neschovala: Instagramová hvězda v prádle ukazuje zmenšené vnady

Chloe Ferry Profimedia.cz

Na nových snímcích pózuje v černém prádle, které jizvy po posledním zákroku odhalilo. Možná by stačilo, aby si jednou koupila svou velikost a neoblékala o číslo menší a vše by bylo zakryté.

Chloe si pro nová prsa zaletěla v loňském roce do Turecka. Při pohledu na její fotky je jasné, že na klinikách estetické medicíny je častým návštěvníkem. Váhu ovšem koriguje cvičením a jídelníčkem, v první karanténě zhubla dokonce 13 kilogramů.

Nedávno se Ferry vrátila z Dubaje, kde byla pracovně, a svěřila se svým fanouškům, že musí shodit nějaké to kilo, které tam nabrala. „Jsem zpátky doma a nebudu vám lhát, už se těším, až zase začnu cvičit a budu jíst zdravě. Vypadla jsem ze svého režimu a nemůžu se dočkat cvičení. Možná byste to neřekli, ale něco jsem přibrala a chci to pryč. Sice jsem v Dubaji občas i cvičila, ale i když jsem tam začínala na caesar salátech, později k tomu začala přibývat pizza a burgery.“

Chloe si už zvykla i na to, že se její postava na sociálních sítích hojně řeší v komentářích. Dříve byla prohlašována za moc tlustou, a když byla loni ve své největší formě, dostalo se jí hejtů za to, že je až moc hubená. ■