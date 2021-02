Zpívat nemůže, tak si našla práci: Kde zpěvačka Bára Basiková zakotvila?

Bára Basiková si našla práci. Herminapress

"Klidně budu vytírat podlahy a přebalovat děti. Beru si k srdci slova soudruha Duška, že se mají umělci přeškolit a jít do dolů, továren a na pole. Taky potřebuju platit složenky, nikdo mi nic zadarmo nedá. Práce se nebojím, i když bych samozřejmě radši stála na jevišti, ale musím se k situaci postavit čelem," svěřila nám před pár měsíci.

Loni Basiková pracovala v domově pro seniory, poté si chtěla sehnat práci v kojeneckém ústavu. Nakonec to dopadlo trochu jinak. "Jsem v dětském domově," informovala Super.cz zpěvačka, která se o motivaci, proč zvolila právě tento druh práce, rozepisuje dopodrobna na blogu s názvem Když skočíš, já taky.

Ten by měl vyjít i knižně. "Vyjde to v říjnu. Píšu paralelně další texty, aby toho bylo v knize víc," upřesnila zpěvačka, pro kterou to bude druhá kniha. Její prvotina Rozhovory s útěkem se dočkala velkého úspěchu. ■