Tři mrtvice a infarkt: Demi Lovato popsala předávkování drogami, zbývalo jí 5–10 minut života

Demi Lovato Profimedia.cz

Fanoušci zůstali v šoku, když v roce 2018 obletěly svět zprávy, že se zpěvačka Demi Lovato (28) předávkovala. Se závislostí na drogách bojuje od 14 let, ovšem poslední incident málem nepřežila, jak nyní nastínila v traileru k novému dokumentu Dancing With The Devil, který vyjde 23. března na YouTube.