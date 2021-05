Večery dřív trávil na jevišti: Miroslav Táborský prozradil, jakou zálibu si v době, kdy nemůže hrát, našel

Miroslav Táborský Super.cz

„Mám se na co těšit a připravuji se na velký frmol. Já tomu říkám, že mi někdo přestěhoval prázdniny. Loni na jaře to ještě vypadalo vtipně, teď jsem zjistil, že už mám asi třetí prázdniny za sebou,“ svěřil Super.cz Miroslav Táborský, který se aktuálně objevuje na obrazovkách České televize v novém detektivním seriálu Zločiny Velké Prahy.

„Říkám si, že pak budeme muset vydržet dva roky bez prázdnin, abychom to dohnali. Třeba divadelní zájezdy se pořád překládají a ono to vypadá jako sněhová koule, takže když se podívám do kalendáře, co nás všechno čeká, pokud se to pustí, tak to bude hustý,“ svěřil herec, který dřív trávil večery na jevišti.

„Našel jsem si nový program. Doháním filmy, neměl jsem moc času dívat se na pěkné filmy. Takže večery trávím z velké nabídky, která je k dispozici, většinou jdu po filmech, které v posledních letech zaznamenaly úspěch. Jde o světové filmy, české filmy jsem většinou stihnul jako člen filmové a televizní akademie vidět všechny,“ prozradil. ■