Vařený celer jako pochoutka a v 7. měsíci jen pět kilo nahoře: Michaela Gemrotová promluvila o těhotenství

Michaela Gemrotová Michaela Feuereislová

Zpěvačka Michaela Gemrotová (35) je v 7. měsíci těhotenství a těší se na prvního potomka. Zatím neprozradila, zda to bude holčička, nebo chlapeček. Ona i její rodina ale pohlaví už znají.

Míša má za sebou také speciální krevní testy, které vyšly v pořádku. "Vše vyšlo na výbornou, musím to zaklepat. Všem maminkám, speciálně těm kolem 35 a výš, to vřele doporučuji. Z krve se dozvíte opravdu neskutečně moc. Medicína, genetika už umí věci, to čumím," napsala Super.cz Gemrotová.

Těhotenství má prý ukázkové. Netrápily jí ani nevolnosti.

"Jsem vděčná, že mi je opravdu dobře od samého začátku. Jen jídlo bylo chvíli takové zajímavé. Vařený celer a mrkev byly neuvěřitelná pochoutka," směje se Gemrotová, která zatím přibrala je pět kilogramů. ■