Vrchní komisař ze Zločinů Velké Prahy se také otužuje. Co říká na současnou módu celebrit?

Miroslav Táborský Super.cz

Navzdory nepříznivé době, kdy nemůže na jeviště, srší Miroslav Táborský (61) dobrou náladou. Oblíbený filmový a televizní herec Super.cz prozradil, jak se v současné době udržuje ve formě. Imunitu posiluje otužováním, ale nejde o módní výstřelek, praktikuje to už několik let.

„Nepřidal jsem se k módě celebrit otužovat se. Nechci ji zlehčovat, beru to jako správný krok, ale já už se otužuji tři roky. Není to pro mě nic nového. A velmi výrazně cítím, jak mi to pomáhá. Takže gratuluji všem, kteří se k tomu odhodlali a dělají to pravidelně,“ řekl Super.cz herec.

Nejčastěji se otužuje doma v bazénku. „Máme mini zahrádku a pořídili jsme si na ni mini bazének, ve kterém držíme vodu i v zimě,“ prozradil Táborský.

„Do Vltavy vlezu, ale když se dostanu na šumavskou chalupu, což je na horním toku v národním parku, tak to je jiná Vltava, než nám protéká Prahou. Nevím, jestli díky tomu, ale koronavirus se mi zatím vyhýbá,“ svěřil.

Dobu, kdy nemůže naplno hrát, věnuje sobě a rodině.

„Snažím se sportovat, držet kondici, to dokonce ve volném čase víc a víc, abych měl sílu na to, co přijde, a do toho vitamíny. A snažím se pozitivně dohánět to, na co jsem dřív neměl čas,“ prozradil Táborský, který se aktuálně na obrazovkách České televize objevuje v seriálu Zločiny Velké Prahy. ■