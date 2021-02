Varování: jenom pro otrlé. Maminka otevřela autíčko svého syna. Co tam našla, jí vyrazilo dech

Ilustrační foto Profimedia.cz

Brooke Thorpe z Kalgoorlie v západní Austrálii se hodně divila, když otevřela synovo nákladní autíčko. Našla v něm totiž něco, co by lidem s arachnofobií klidně mohlo přivodit infarkt.

„Našla jsem tuhle malou mamku se svým váčkem,“ napsala k fotkám nikoliv malé, ale obří pavoučí samice, která si chránila vak s vejci skoro stejné velikosti, jako byla sama.

Dle odborníků se jedná o pavouka z čeledi maloočkovitých, v angličtině huntsman, a může dorůst až do velikosti malého psa. Ve vaku má pravděpodobně okolo 200 vajec.

Ačkoliv se to synkovi prý moc nelíbilo, ochotná maminka přenechá nyní hračku pavoučici jako útočiště. „Máme ji na bezpečném místě. Až se mláďata vylíhnou, dostane syn auto zpátky,“ nechala se slyšet na sociální síti.

Dala tak nejspíš na rady odborníků, kteří rovněž nedoporučují se samicemi hýbat, pokud je lidé najdou takto s vaky plnými vajíček.

Z postu Brooke se stal virál, zatímco většina se v komentářích podivovala nad velikostí samice a jejího “pokladu“, našli se i tací, kterým ochrana drobečků přišla roztomilá.

„Miluju, jak objímá ten pytlík,“ rozněžnil se jeden z komentujících. „To je tak sladké. Zvládá si vůbec sehnat potravu pro sebe?“ komentoval jiný.

Nutno podotknout, že ne všichni by s Thorpe sdíleli její nadšení a nechali „brouka žít“. Samička měla štěstí, že si vybrala správný úkryt. A co vy, postarali byste se o samičku s vejci, nebo spíš s řevem utekli co nejdál? Hlasujte v naší anketě. ■