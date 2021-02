Z divadelní a seriálové herečky (59) se stane babička. Vyprávění o vnoučeti ji dojalo k slzám

Jitka Sedláčková se těší na svou další životní roli s novým členem rodiny. Video: Herminapress

„Bylo to překvapení, protože jsme to ani jeden neplánoval, co já vím,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.cz. Cítí, že narození miminka bude velkou změnou nejen v životě syna, ale také v jejím vlastním. „Člověk si uvědomí, že on postupuje do jiné fáze života a já chtě nechtě vstupuju do té poslední,“ dodává herečka.

Zatím ještě netuší, zda se má těšit na vnučku, či vnuka, nejdůležitější pro ni je, aby bylo miminko zdravé. Už teď si ale v myšlenkách představuje a plánuje, jaká by chtěla být babička.

„Chtěla bych zkusit nebrat to tak vážně, jak jsem to brala, když se mi narodil syn. Nejenže bych chtěla pomáhat, co budu moct, ale hlavně bych chtěla předat něco, co jsem nedokázala dát synovi,“ vysvětluje.

Klasická „kočárková“ babička z ní ale nejspíš nebude. Zalíbil se jí současný trend nošení miminek v nosítku. „Chtěla bych ho mít u sebe a všude ho ukazovat. Nejsem ta typická babička, nejsem ještě v důchodu. Musím pracovat, pokud budu chtít miminku nebo mému synovi koupit nějaký dárek a pomoct jim do života,“ prozradila.

A jakou radu by dala svému budoucímu vnoučeti do života? „Dítěti bych poradila asi to, co se mi v životě osvědčilo: nejvíc je v životě rodina a dobré vztahy v rodině,“ rozplakala se dojetím herečka.

„Ty děti z rodin, kde je to v pořádku, jsou prostě prima děti. Poradila bych mu držet se své rodiny, ctít ji, vzájemně si pomáhat, držet pospolu. Mně se to teda vyplácí,“ dodává na závěr Jitka Sedláčková. ■