25 let je vdaná ze stejného muže: Tereza Brodská prozradila, jak je možné, že jim vztah s fotografem stále funguje

Má jeden z nejdéle fungujících vztahů v českém šoubyznysovém rybníčku. Herečka Tereza Brodská (52) s manželem, fotografem Herbertem Slavíkem, oslavili už pětadvacáté výročí svatby. "S jedním chlapem se takhle dlouho vydržet dá a je to dobré. Já si nemůžu stěžovat, pořád je to cajk," řekla Super.cz.

Na to, čím ji kdy manžel naštval nebo vytočil tak, že by ho chtěla opustit, si ani nedokáže vzpomenout. "Pokud se to stalo, tak jsem to vytěsnila. Myslím si, že je skvělé být s někým, na koho se těšíš, že si spolu večer pustíte film nebo další díl seriálu anebo půjdete na procházku se psem nebo si uděláte výlet. Je to bezvadný," nemůže si herečka manželství vynachválit.

V tuto dobu jí prý chybí jen cestování. "Nemyslím tedy do nějakých vzdálených krajů, jsme limitovaní naším Konrádem. Můžeme jen tam, kam může on. Dokonce už jsme s ním i letěli, do Francie do Nice, váží jen 3400 gramů, takže může na palubu. Chybí mi takové ty výlety, zajet si do Berlína nebo do Vídně, kde to máme moc rádi. Alarmující je, že kvůli té situaci tady nás nikde nechtějí," míní.

Povídali jsme si i o jejím synovi Samuelovi, i když prý nemá rád, když o něm maminka mluví. Jak se má a že je Tereza pyšnou "tchyní" jeho dlouholeté přítelkyně Luisy, se můžete dozvědět v našem videu. ■