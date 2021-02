Po dvou skandálních porušeních covidových nařízení už se sexy zpěvačka zase ukazuje v prádle a podvazcích

Rita Ora Profimedia.cz

V něm se slavná kráska, která koncem roku oslavila 30. narozeniny, ukázala polonahá. Ač má v jedné části videoklipu speciálně ušitý tradiční kosovský kroj, který odkazuje na její kořeny, v druhé části už toho na sobě moc nemá. V černém prádle a podvazcích totiž ukazuje všechny své přednosti.

Natáčení prý bylo jedno z nejtěžších, jaké Rita kdy zažila: „Natočila jsem mnoho hudebních videí, ale tohle bylo jedno z nejtěžších, které jsem kdy dělala. Bylo zde mnoho lokací a hodně ledové počasí. Opravdu jsem se snažila, aby byl výsledek vizuálně zajímavý a vypadal jako fantastický film z říše snů.“

Ora v posledních měsících nebyla ani moc aktivní na sociálních sítích. Odmlčela se hned po omluvě, kdy v době restrikcí kvůli koronaviru uspořádala oslavu třicátých narozenin v restauraci pro větší množství přátel. Zároveň tím porušila další nařízení, protože těsně předtím odletěla do Káhiry, kde vystupovala v pětihvězdičkovém hotelu na soukromé oslavě, a i když byla na testech před i po, nedodržela povinnou čtrnáctidenní karanténu a jen týden po návratu oslavovala narozeniny.

Zpěvačka se tak musela omluvit dvakrát. „Při návratu do Británie jsem měla poslechnout vládní nařízení a izolovat se po určenou dobu, proto se znovu omlouvám. I když asi moje omluvná slova jakožto popové hvězdičky nemají moc velkou váhu, obzvlášť poté, co jsem takto porušovala vládní nařízení, mohl by si mě někdo brát za příklad. Můj vzkaz je jednoduchý: nedělejte to. Ten pocit provinění a stud, který jsem pocítila po své chybě, za to nestojí,“ uvedla tehdy zpěvačka, která je nyní v Austrálii, kde bude jako porotkyně v soutěži The Voice. ■